Alquila su vientre y descubre que uno de los bebés es suyo y el otro, de la madre biológica

Cuando Jessica Allen decidió alquilar su vientre, seguro que no se imaginaba la "pesadilla" que iba a vivir. Al nacer los dos bebés tras una fecundación in vito, la gestante descubrió que, para su sorpresa, uno de los niños tenía rasgos asiáticos como la familia biológica y el otro, afroamericanos. Tras las pruebas de ADN, descubrió que uno de los pequeños era en realidad su hijo, pero el otro no.