Kiko Matamoros se suelta en su cita con Makoke: "Eres el amor de mi vida"

Kiko Matamoros y Makoke comenzaban su cita que, aunque no era la primera, marcaba un antes y un después en su relación. Durante la cita, los dos recordaban momentos y anécdotas pasadas, ella siempre intentaba entrar en el terreno romántico pero se encontraba con la resistencia de Kiko que no aguantó mucho en sincerarse. “Quiero decirte que eres el amor de mi vida, estoy orgulloso de que hayas sido mi mujer durante todos estos años y espero que lo seas, por lo menos, otros 19 años más. Y que posiblemente no te merezca pero he tenido esa suerte”, le decía Matamoros mientras sujetaba su mano.