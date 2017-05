Del fraude del pan integral a los peligros del pan barato: el análisis 'En el punto de mira'

Uno de los alimentos más consumidos es el pan pero, ¿sabemos lo que comemos? Tras la investigación y análisis de 'En el punto de mira' sobre el pan integral y el pan rápido o barato la conclusión es que no. La mayor parte del pan integral que se comercializa no es integral, ya que no lleva ni harina integral ni germen de trigo; respecto al pan barato es mucho peor la conclusión, ya que además de descubrir que algunos continen aceite de palma, varios expertos asegura que su consumo frecuente puede ser perjudicial para la salud.