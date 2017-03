Mercedes Milá: “Me he fumado muchísimos porros, de hachís y de marihuana”

Como no podía ser de otra manera, Mercedes Milá ha hablado con Risto sobre una de las etapas más bonitas de su vida: como presentadora de Gran Hermano. Milá guarda muy buena relación con el ganador de la primera edición, Ismael Beiro. El ex concursante ha acudido a ‘Chester in love’ para hablar de la presentadora y contar las experiencias que han vivido juntos. Ismael ha contado uno de los momentos más graciosos que ha vivido con la presentadora, cuando le confesó que le “encantaban los porros”. Además ha dicho que “siempre ha sido partidaria de legalizar las drogas”.