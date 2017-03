Mercedes Milá relata sus fatídicos últimos años en televisión: "Era un agujero negro"

Risto Mejide ha recibido este domingo en su 'Chester' a Mercedes Milá y a Miguel Ángel Muñoz. La presentadora se ha sincerado y ha revelado "la ansiedad, la angustia y el miedo" que sufrió durante sus últimos años en ' Gran Hermano ' y lo que le costó "salir del agujero". Por su parte, el actor ha dado su entrevista más personal y ha hablado largo y tendido de sus relaciones personales. No te pierdas el último programa de 'Chester in love: life'.

Mercedes Milá: “Los últimos años que hice ‘Gran Hermano’ estaba en un estado complicado”

Mercedes Milá ha hablado sobre su etapa como presentadora de 'Gran Hermano'. La presentadora ha explicado que durante los últimos años del reality se encontraba en un “agujero negro”. Mercedes Milá sentía mucha angustia, miedo y ganas de llorar, ha contado que salió de ahí gracias a la ayuda de los profesionales. Tal y como nos ha explicado no supo controlar la cantidad de trabajo que tenía y los viajes a los que se veía obligada, motivo por el cual, y según sus palabras, “llegó a un punto en el que su cerebro se desequilibró”.

Mercedes Milá: “Hace un año no hubiera soportado esta entrevista, estaba destrozada”

Como no podía ser de otra manera, Mercedes Milá ha aprovechado su paso por ‘Chester in love’, para hablar del programa que le llevó al estrellato: 'Gran Hermano'. La presentadora, que fue muy criticada al comienzo por conducir el programa, ha comentado que hace dos años vivió un momento muy duro. Rechazó volver a presentar Gran Hermano y, según sus propias palabras el motivo no es otro que el hecho de que “la salud es lo más importante, hasta que no la pierdes no te das cuenta”.

Risto, a Mercedes Milá: “Detrás de toda tu provocación hay mucho postureo”

Durante ‘Chester in love’, el presentador y Mercedes Milá han tenido tiempo para hablar sobre el amor. Risto Mejide se casa dentro de tres meses y la presentadora le ha asegurado que ella cree que “se casan por hacer una fiesta”. Mejide no ha tardado en contestar a Milá con un “Yo no me atrevo a juzgar con la gente y menos en temas de amor”. A la presentadora le ha sorprendido la respuesta de Risto, a lo que él le ha respondido: “Yo creo que detrás de tu provocación hay mucho postureo”. Sin duda el momento más tenso de la entrevista.

Mercedes Milá: “Me he fumado muchísimos porros en mi vida, de hachís y de marihuana”

Como no podía ser de otra manera, Mercedes Milá ha hablado con Risto sobre una de las etapas más bonitas de su vida: como presentadora de Gran Hermano. Milá guarda muy buena relación con el ganador de la primera edición, Ismael Beiro. El ex concursante ha acudido a ‘Chester in love’ para hablar de la presentadora y contar las experiencias que han vivido juntos. Ismael ha contado uno de los momentos más graciosos que ha vivido con la presentadora, cuando le confesó que le “encantaban los porros”. Además ha dicho que “siempre ha sido partidaria de legalizar las drogas”.