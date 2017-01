Miguel Poveda habla por primera vez de su novio: sus padres no entienden que sea gay

"Cuando miraba a un chico en el cole en vez de a una chica me torturaba, porque pensaba que tenía algún trastorno, pero yo sentía por los chicos más que por las chicas ". Poco más se puede añadir a una sentida entrevista que ha abierto la temporada de 'Chester in love'', donde el cantaor Miguel Poveda ha reconocido por primera vez su homosexualidad en público y ha asegurado sufrir por su actual pareja, que esconde sus preferencias sexuales a su familia.

La aceptación de la sexualidad de un hijo a veces es difícil para los padres. Miguel Poveda explica ante Risto que es difícil llevar una doble vida en cuanto a la sexualidad de cada uno para no enfrentarse a la mentalidad de los progenitores. "¿A día de hoy sufres este amor clandestino?", pregunta Risto. Su pareja aún no se ha abierto de forma sincera con su familia, lo que le obliga a esconder su relación con Miguel y el sufrimiento se nota en la pareja; el cantaor lo pasa mal al ver a su novio mantener una doble vida que desgasta tanto."Es una cárcel terrible, me gustaría casarme con mi pareja, conocer a sus padres...", asegura Miguel.

"Tenía en la cabeza que iba a defraudar a mis padres", cuenta Miguel. "Recuerdo que mi padre me dijo 'está bien, pero aquí no habrá ninguna muestra de amor con ninguna de tus parejas", cuenta. Explica que "cuando miraba a un chico en el cole en vez de a una chica me torturaba, porque pensaba que tenía algún trastorno, pero yo sentía por los chicos más que por las chicas". "Tuve que reeducar a mis padres, hacerles ver que esto es algo normal".

La madre de Miguel Poveda acude al plató de Chester para hablar de cómo conoció a su marido, y de su increíble historia de amor. Lo conoció en Badalona, en una discoteca, cuando ella tenía 16 años. "Si pudiera pedir un deseo, pediría que me lo devolviesen de nuevo para casarme con él". La voz aún se le quiebra al hablar del padre de su hijo Miguel.

