Eva Hache: “La educación actual crea personas sumisas y esclavas, es terrible”

La humorista no ha podido evitar contar con total sinceridad lo que piensa de la educación actual, y esto ha dejado con la boca acierta a Risto Mejide: “Hacer cosas mecánicas no sirve de nada, queremos que los adultos no sean sumisos, que sean originales y capaces de pensar por sí mismos y luego resulta que a los niños se les enseña a que tienen que hacer lo que les digan, ¿Cómo se conjuga eso?, ¿cómo puedes esperar que luego sean adultos capaces de valerse por sí mismo? Esto crea personas sumisas y esclavos”.