Una vecina se declara a Calleja en las Lagunas de Ruidera: “Me tiembla el corazón, eres mi ídolo aventurero”

En Lagunas de Ruidera , uno de los humedales más espectaculares del mundo, ' Volando Voy ' ha querido impulsar el primer curso de socorrismo lagunero para los vecinos de la zona, para que aprendan nociones básicas de salvamento. Y, es que, en este lugar, con la gran afluencias de turismo no hay suficientes socorristas durante algunas épocas del año.

El presentador aprovechaba un momento, antes de empezar con el curso, para hablar con una de las vecinas, Mercedes, que le confesaba que él siempre ha sido su ídolo: "Tu alma me gusta, mi corazón está temblando, he soñado contigo". Y no dudaba en coger la mano de Calleja para que se creyera que es cierto que su corazón latía rápido al poder conocerle, mientras este intentaba quitarle hierro al asunto.