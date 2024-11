Los desesperados gritos de los vecinos afectados por la DANA desde sus balcones: "Necesitamos ayuda, no tenemos de nada"

Rubén Gisbert, desde Catarroja, lugar en que que se ha criado, conectaba desde allí para relatar la complicada situación que se está viviendo: "Esto no ha pasado nunca. Estoy en la zona cero. La gente no tiene agua ni comida. Hoy hemos traído agua y la gente se ha avalanzado a por ella. Estamos rodeados de oscuridad".

"Solo encontramos denuncias, quejas y enfados porque ya han pasado dos días. Hemos estado en un geriatrico con 48 ancianos que no tienen insulina, no tienen medicamentos, insulina... es una situación que solo he podido ver en zonas como Ucrania, como decía Iker que parece una zona de guerra, nunca esperaba ver a mi pueblo natal en esta situación que parece un país tercermundista", nos contaba Rubén Gisbert.