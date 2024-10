La agonía de una vecina de Paiporta tras ser sorprendida por la DANA en el coche: "Estoy viva de milagro"

"Vi un palo y me tiré porque veía que en el coche me ahogaba”, asegura la vecina de Paiporta

“No sé lo que pasó, vi un coche que llevaba una bolsa y me agarré", recuerda la mujer

Sin comida ni agua: el drama que se suma a la tragedia de los vecinos de Paiporta por el paso de la DANA

Muchos de los afectados por la DANA bajaron a sus garajes -donde ahora buscan más supervivientes- para sacar los coches y se jugaron la vida. Fue el caso de una vecina de Paiporta, quien hoy cuenta cómo consiguió salvarse en un relato estremecedor: “Yo estoy viva de milagro”.

“Intenté sacar mi coche del garaje, empezó a entrar agua y veía que me iba a pique. Me subí al techo y al final decidí saltar al agua que llevaba una corriente impresionante. Vi un palo y me tiré porque veía que en el coche me ahogaba”, confiesa la mujer sobre la segunda peor catástrofe natural de la historia de España.

“Me metió debajo de la riada, tragando agua y dando vueltas”, recuerda la mujer

El caso de esta vecina de Paiporta deja sin palabras. Ella fue a por el coche y fue sorprendida por la riada. “Había una máquina pero era imposible llegar, me metió debajo de la riada, tragando agua y dando vueltas. Las cañas las tenía por el cuello y yo pensaba ‘por favor, que no me muera, que mi madre ya tiene dos hijas fallecidas’”, confiesa.

“No sé lo que pasó, vi un coche que llevaba una bolsa y me agarré. El vehículo se quedó frenado en un sitio en el que la corriente se dividía en dos lados”, afirma. En medio de esta tensa situación, ella no se lo pensó: “Me agarré al vehículo y empecé a vomitar todo el agua que tragué y noté que el coche se movía”, añade.

Viendo que parecía no tener fin, ella decidió ir desplazándose de coche en coche: “Acabé en un árbol y cuando empezó a bajar el agua ya sentí un poco de tranquilidad. Pero, de repente, vi un camión que empezó a arder”, indica. “Venía gente y yo pedía que me bajasen. Al final, un chico peruano se subió donde pudo y me salvó del árbol. Le tengo que dar las gracias toda la vida”, apunta la vecina de Paiporta que pudo contar su historia.