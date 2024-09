Jesús Calleja habla de su accidente: "Se nos olvida lo importante que es estar bien"

Jesús Calleja llega a Mediaset con tiempo suficiente para pasearse por los platós y charlar con los presentadores de la cadena sobre la nueva temporada de 'Volando voy', el programa con el que recorre pueblos de España que ya cumple diez ediciones y se estrena esta noche a las 22.50. Dice que no tiene idea de lo que van a preguntarle y apenas sabe quiénes lo van a entrevistar. Está entregado y dispuesto a todo. El arte de la improvisación es su superpoder: " No trabajo con guiones, si tienes un guion no escuchas lo que te están contando", defiende.

Así es que se ha sentado con nosotros para una larga entrevista que pronto saldrá a la luz no sin antes promocionar la nueva entrega de episodios de 'Volando voy' definiéndola como "la mejor temporada de todas". Y no es un eslogan. Tiene con qué sostener ese título. "En primer lugar, me he reído y he llorado, me he hecho amigo de casi todos los invitados", dijo.