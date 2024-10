Delicia, la pequeña africana operada de una grave malformación en Madrid: su cerebro se salía del cráneo

Cuando dieron con su caso en una campaña médica, no dudaron en traerla a España: "Ahí en Burundi no había otro neurocirujano, no había otra posibilidad que traérnosla aquí", comenta Sendagorta. Delicia fue operada en el Hospital Ruber Internacional, en Madrid. La operación era extremadamente compleja. Francisco González-Llanos, neurocirujano que la operó, nos explica parte de la intervención: "Abrimos el cráneo, toda la parte frontal. Nos metimos por debajo para poder sacar la bolsa por arriba. Una vez que tuvimos la bolsa por arriba, la abrimos y quitamos el cerebro que no era sano".