Vidas Infinitas #31: Videojuegos y sustos para Halloween

Esta semana tenemos un programa muy especial. Bruno Sol, la voz más terrorífica de los videojuegos. Junto a él, dedicaremos el programa a la próxima festividad de Halloween, y haremos nuestro habitual repaso por la actualidad. Os contaremos como Nintendo no lanzará más actualizaciones importantes para Animal Crossing, FIFA, Grand Theft Auto y su trilogía, el tráiler de Uncharted, el nuevo juego de Eric Barone tras su exitoso Stardew Valley y la llegada de Among Us a Gamepass son parte de nuestro bloque de noticias.