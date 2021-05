Esta semana traemos un episodio cargado de novedades y de noticias que queremos comentar con vosotros. Dedicaremos gran parte del programa a contaros hechos tan diferentes como la compatibilidad de los mandos de consolas de última generación con iOS, la llegada de FIFA 21 a Gamepass, los rumores sobre Ocarina of TIme y Majora’s Mask que colocan estas dos joyas en el punto de mira de Switch, la vuelta de un clásico como Dexter o la decisión de Konami de no acudir al E3 alegando que sus juegos, que los hay, no está listos.