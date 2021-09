Análisis del mando Turtle Beach Recon Controller para Xbox y PC

Turtle Beach es conocida mundialmente por sus auriculares de gaming, los que lleva perfeccionando y vendiendo como churros desde hace años. Pero ahora, la compañía ha lanzado un mando de juego, el Recon Controller, un mando con cable para Xbox X/S, Xbox One y PC. Y ha trasladado a este nuevo producto toda su experiencia y buen hacer en el mundo del audio.



El Recon Controller es un mando robusto y bien diseñado, muy parecido en sus formas y tacto con el mando oficial inalámbrico de Xbox Series X/S, pero con cable y unas útiles superficies rugosas en ambos agarres de las manos. Aunque es cierto que no se trata del mando más elegante del mercado, por la gran cantidad de botones que presenta en su parte superior (y de los que hablamos luego), no es demasiado estridente y resulta realmente cómodo.