Análisis de Story Of Seasons: Friends of Mineral Town para PS4 y Xbox One

Un entretenido y divertido remake que encantará a los fans de la serie y que llega a PS4 y Xbox One

Ya son muchos los años que han pasado desde que Harvest Moon llegó a nuestras manos. De hecho, ha pasado tanto tiempo que los creadores originales de la serie ya no son poseedores del nombre de la marca, algo que les obligó a pasar a llamarla Story of Seasons.

Para muchos el nombre de Story Of Seasons: Friends of Mineral Town les sonará, sobre todo por el subtítulo, dado que este fue lanzado originalmente en el año 2003 en Game Boy Advance y cosechando muy buenas críticas. Marvelous es una desarrolladora que tiene muy buena maña con este simulador de granjas y agricultura, trayéndonos en esta ocasión un remake del lanzado en su momento por Natsume con un importante lavado de cara, adaptado a las consolas PlayStation 4 y Xbox One y con los contenidos que ya vieron la luz el año pasado en Nintendo Switch y PC.

Uno de los primeros detalles importantes que encontramos en nuestras primeras horas con Story Of Seasons: Friends of Mineral Town es que ese componente adictivo continúa estando presente, dando poco a poco nuevas funcionalidades, mejoras y herramientas para crear la granja perfecta para nuestro personaje y su familia. Para aquellos que disfrutaron en su momento de la entrega original de Game Boy Advance y su continuación Harvest Moon: More Friends of Mineral Town se sentirán bastante familiarizados con el sistema de juego, algo que además ha sido mejorado eliminando algunas barreras algo estrictas y complejas y simplificando todo para hacerlo accesibles a aquellos jugadores que se incorporen a la franquicia. El componente de simulación, gestión y sobre todo de vida se encuentran patentes en un remake digno del original.

Un remake centrado en mejoras jugables

Pero primero centrémonos en la trama, una historia que sirve como un pequeño hilo conductor que nos hace tomar el control del mando y tener el objetivo de formar la mejor de las granjas. Tomaremos el control de un joven agricultor –eligiendo dos diseños de hombre y otros dos de mujer- que ha tenido la suerte de heredar un gran terreno, estando hasta la fecha abandonado, pero con unas vistas a futuro prometedoras para acoger cultivos, animales y construcciones. A medida que se avance en la aventura se irán conociendo muchos y pintorescos personajes que convivirán con este, habitando granjas cercanas, ayudando o incluso pidiendo tareas cotidianas. Estos no tienen un gran peso durante la trama ya que simplemente son la excusa para realizar un trabajo, ganar dinero, una mejora y seguir creciendo y construyendo. Tampoco olvidar la mina de Ciudad Mineral, la cual hay que explotar y recoger todos sus recursos.

A pesar de estos, cada uno de estos avatares virtuales tiene una misión concreta y es generar una interacción con el jugador para generar esa sensación de obtener más cosas, adquirir animales y formar ese componente tan adictivo que tiene el título. Esto es a través de una serie de tareas diarias con estos y que te llevarán a preparar un envío de materiales, coger las verduras sembradas y venderlas o simplemente comenzar a hablar con un personaje que prácticamente ni responderá a tu saludo y que irá ganando confianza contigo.

Por otro lado, algo que es muy dado en la franquicia Story of Seasons es tener otros personajes que parecen mucho más NPC, con algunas frases concretas y que no variarán, por lo que es algo para aplaudir ese componente más humano que se ha logrado con algunos que tengan más peso en el juego. También durante la partida se generan elementos aleatorios, por lo que en momentos inesperados es posible encontrar a algunos de estos teniendo diálogos hilarantes o que darán a conocer algo más sobre su personalidad.

Otro elemento muy típico de Story of Seasons es la construcción de relaciones con todos ellos, llegando incluso a forjar grandes amistades o contraer matrimonio. Este es un proceso mucho más gradual y que requiere de paciencia, días de trabajo y conocerlos. Esto sobre todo se genera en el pueblo y sus calles, donde existe una pequeña población de hombres y mujeres a los que hacer un regalo como una fruta o algo de ropa, hablar o simplemente acertar con la frase perfecta para un diálogo. Esto hace que se entable una gran amistad o como citábamos anteriormente, contraer matrimonio, algo que por vez primera podrá hacerse con personas del mismo sexo. Una evolución que era necesaria.

Mejoras necesarias en las relaciones entre personajes

Dando de lado a los personajes y sus relaciones tenemos que centrarnos en lo pausada de su experiencia de juego, algo que llega a coger la consola y poder realizar sesiones de una breve duración y que permitan desconectar y disfrutar. Es un título adictivo y satisfactorio, algo que viendo el avance y el crecimiento de la granja conforme pasan las estaciones del año es realmente llamativo. El día a día en Story Of Seasons: Friends of Mineral Town consistirá en mantener tu propia granja, recogiendo los cultivos, regando las plantaciones realizadas para que crezcan fuertes y tratar a los animales. Estos requieren de un cuidado unas instalaciones adecuadas, por lo que no olvides evitar que enfermen y mantenerlos en las mejores condiciones. Esto en cierto grado establece una pequeña curva que obliga a esforzarse y mantener recursos tanto económicos como de alimentarios y de materias primas, por lo que es aconsejable ser precavido y no gastar todo para evitar posibles inconvenientes.

Otro punto importante es que el protagonista incorpora una "barra de vitalidad", mencionamos esto entre comillas porque es la energía con la que cuenta para realizar sus labores diarias. A medida que utilice herramientas, construya o incluso se desplace, esta disminuirá y dará acceso a realizar más o menos tareas. Por otro lado, encontramos un reloj que marca la hora junto al día de la estación en la que nos encontramos. Como es lógico, todo se regirá por las horas, desde la transición entre el día y la noche hasta los horarios de apertura y cierre de las tiendas o cuando un personaje tendrá disponibles ciertas tareas. Aquí se obliga al jugador a tener un cierto nivel de organización para realizar todos los trabajos, atender las demandas de los vecinos y por último conciliar el sueño y dormir lo suficiente para tener una resistencia que permita trabajar al día siguiente.

Un juego más fluido en sus mecánicas

Ahora bien, a simple vista parece Story Of Seasons: Friends of Mineral Town es un juego sencillo y realmente lo es, no tenemos que olvidar que es un remake de un título lanzado en el año 2003 para Game Boy Advance. Ahora bien, ¿cuáles son las novedades frente a s predecesor? En primer lugar, se han introducido dos nuevos personajes, Jennifer y Brandon, con los que podrás entablar amistad... y lo que surja. En cuanto a niveles jugables podríamos decir que estas versiones modernas se han adaptado para hacer más sencilla la experiencia de juego, pudiendo elegir las herramientas de una forma más rápida, así como las semillas a plantar. Por otro lado, se cuenta un recuadro que resalta la zona donde se cultivará o se interactuará con un objeto, algo que Game Boy Advance no incluía.

En materia técnica contamos con un videojuego muy colorista y vistoso, con una cámara cenital que irá guiando las acciones que realicemos en el día a día. Los escenarios no es que sean de una gran amplitud, pero si lo suficientemente grandes para permitir realizar las labores cotidianas con mucho acierto. Recorrer la ciudad y sus rincones proporcionan entornos variados y que se han cuidado, aunque con un nivel extremadamente sencillo. De esto mismo beben los personajes, tanto los NPC como el protagonista, optando por un aspecto anime muy desenfadado. Ni que decir tiene que a niveles de rendimiento alcanza una resolución 1080p y manteniendo 60 imágenes por segundo. En cuanto a su banda sonora, se han tomado muchos de sus temas antiguos y llevados correctamente a esta nueva versión, así como incorporar algunos nuevos. Todos estos trasladando eficientemente a múltiples momentos y en otros llevándonos a estaciones del año muy diversas. También confirmamos que el juego llega con textos de pantalla al castellano.

En definitiva...