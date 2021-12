Análisis de Halo Infinite: el Jefe Maestro vuelve a casa por Navidad

Hace 20 años llegó la primera videoconsola de Microsoft, la primera Xbox , y llegó con un juego debajo del brazo que, de primeras, carecía de cualquier carisma o tirón comercial posible. Con el nombre de Halo: Combat Evolved y la imagen de una especie de súper soldado futurista en la portada, el juego de Bungie, un estudio que había llamado la atención por títulos como Oni o Marathon, no parecía aportar nada que no hubiéramos visto antes cuarenta veces. Pero las apariencias engañan.

En este análisis de Halo Infinite me había propuesto no entrar en detalles de su historia, sino intentar hablar de mis sensaciones con la campaña de mundo abierto, que me han trasladado a principios de 2002 pero con la sensación de jugar a un título de última generación. Pero algo de contexto tendremos que poner y dar un par de pinceladas de los que vais a encontrar cuando aterricéis en Halo Zeta para limpiar el anillo de Desterrados. Como ya sabréis, el final de Halo 5 no acabó muy bien para el Jefe Maestro ni para Cortana (aquí no entro en más detalles, que no quiero spoilers innecesarios para quienes quieran jugarse estos dos últimos títulos del tirón). Halo Infinite comienza justo ahí, donde acabó la anterior entrega, con una Infinite destrozada por unos nuevos invitados a la batalla, los Desterrados.