Piqueras habla de su retirada de 'Informativos Telecinco' y la llegada de Carlos Franganillo: “Siempre le veía como el tipo que me gustaría que me sucedería”

Carlos Franganillo será el sucesor de Pedro Piqueras al frente de la edición nocturna de Informativos Telecinco y el longevo periodista reconoce estar “muy contento” con la transición: “ Creo que es una buena elección . Franganillo y yo entendemos el periodismo de un modo muy parecido . Siempre veía en él el tipo que me gustaría que me sucedería ”.

Piqueras explica que ha colaborado en la negociación para la contratación de Franganillo como el nuevo rostro de Informativos Telecinco: “Él estaba muy a gusto en TVE, he colaborado para que viniera y estoy satisfecho con eso ”.

El longevo periodista de televisión también menciona la apuesta de Mediaset España por los informativos y confiesa que, aunque le cuesta irse, cree que está haciendo lo correcto: “Me da un poco de rabia irme en un momento en el que el consejero delegado está apostando fuertemente por los informativos. Pero yo tengo 68 años, y un proyecto informativo necesita un tiempo para consolidarse. Creo que este es el momento en el que he ayudado a remar, acompañando a la persona que me va a sustituir, apostando por alguien que es bueno, y apartándome porque no voy a tener la fuerza necesaria, este es un trabajo que empiezas por la mañana y terminas por la noche”.