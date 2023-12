Malú admite que habla de Albert Rivera en sus canciones y revela cuál es su relación actual tras la separación

Cuando Mejide le pregunta a Malú si la llegada de un hijo multiplica lo que hay en la pareja , ya sea bueno o malo, la artista responde que, en su caso, les ha separado al no estar en el mismo momento vital: “Creo que separa mucho si las dos personas no están en mismo sitio. Crea un mundo ”.

Risto va directo al grano y pregunta a Malú “si se ha marcado un Shakira”, en relación a las canciones en las que se intuye que habla de Albert Rivera y que ahora la artista confirma: “Si es un Shakira, yo llevo marcándome Shakiras desde los 15 años. Me encanta el momento de “Malú se ha hecho un Shaira”. No, Malú se ha hecho un Malú. Si tiramos un poquito para atrás, te das cuenta de que yo he ido contando todas mis cosas: las buenas, malas… Lo que pasa es que a nadie le parecía tan interesante”.