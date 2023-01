Risto Mejide se abre con Máximo Huerta: "Hace cuatro años que no hablo con mi madre"

Risto Mejide tenía muchas ganas de encontrarse con Máximo Huerta en 'Viajando con Chester'. El presentador le había confesado que pensaba que estaban en el mismo momento vital para mantener una conversación y que compartían muchas similitudes al ser "dos almas heridas". Máximo se sinceró con Risto, pero el presentador también lo hizo con él revelándole algo muy personal: que no guarda relación con su madre desde hace cuatro años .

"Con mi madre hace cuatro años que no hablo", reveló añadiendo que el motivo había sido una gran discusión. "Hoy por la mañana, me ha escrito", desveló entonces. Al presentador le parecía paradójico que hubiese sido justo en el día de la entrevista a Máximo Huerta, no teniendo su madre ninguna noción sobre ello.