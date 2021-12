Psicólogo para la prevención del suicidio: "Probablemente Verónica Forqué estaba lanzando un mensaje de auxilio cuando dijo que no podía más"

En la última aparición pública de Verónica Forqué, la actriz confesó que no podía más, necesitaba parar, y lo hizo público a través de un programa de televisión en el que estaba participando. "Sabemos que 9 de cada 10 personas que se suicidaron habían anunciado antes que iban a hacerlo o habían dado muestras de ello, pero no siempre lo hacen de forma explícita, es decir, me voy a suicidar", ha explicado.