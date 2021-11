La portavoz de Vox en Bormujos deja el partido tras anunciar que se casa con una mujer: "He recibido amenazas"

Hace 34 días Carmen Cariciolo, concejala de Vox, anunció que era lesbiana y que se iba a casar con una mujer inmigrante y que Vox no era un partido homófobo. Y también presumió de la reacción de Vox a su próximo casamiento, "lo tomamos con normalidad", aseguraba la portavoz en Bormujos (Sevilla). Pero de repente, la edil decidió dejar el partido por "autoritarismo" y porque "no me representa".