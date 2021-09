Un joven explica cómo salvó la vida en plena Dana: "Mi hermano y yo nos íbamos a ahogar..."

En cuanto a quién reparará todos los daños, la madre explica: "Me han comentado que iban a declarar la zona como catastrófica y se hacia cargo el consorcio". Sin embargo, con muebles y electrodomésticos tirados en plena calle, confiesa que "he hablado con el seguro y me dicen que no. He tenido que hablar bastante seriamente para ver qué pasa, tienes que perderlo todo, no tienen corazón, para qué tenemos los seguros, ¡para qué! He hablado con una persona que tiene corazón y parece que me abren expediente".