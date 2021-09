“En mi época, no era yo solo, muchas jóvenes de mi edad lo que querían era hacerse transportista, hacerse autónomos… era una generación que se dedicaba a esto por vocación, pero esa generación nos iremos jubilando y no hay recambio, no hay recambio generacional, no hay cartera. Todo esto puede generar un grave problema para el futuro. De aquí a unos años es muy probable que pase lo que esta pasando en Reino Unido”, continuaba explicando el transportista antes de invitar a la reportera de ‘Todo es mentira’ ha realizar una de las rutas con él.