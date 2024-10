Abogados expertos se posicionan sobre si debe hacerse o no una huelga para resolver el problema de los precios del alquiler

El asunto del alquiler en España ha pasado a ser uno de los problemas más serios de nuestro país. En tan solo 10 años, los precios se han disparado casi un 80% y varias asociaciones están viendo la posibilidad de hacer una huelga para reducir las cuotas. Alejandra Jacinto , letrada y fundadora del 'Centro de Asesoría y Asuntos Sociales' (CAES) y Emilio Rojas , abogado especialista en desahucios debaten en 'Todo es mentira' sobre si es la solución o no dejar de pagar a los arrendadores.

Tras hacer un repaso de todas las medidas que han impulsado los diferentes gobiernos para aliviar el problema de la vivienda y hablar sobre la situación, Risto Mejide pregunta a Emilio Rojas si la solución es realizar la huelga . El letrado aclara que no tiene muy claro el término "huelga" porque es un término relacionado con el mundo laboral. Además, está a favor "de que se hagan oír" y "que se enfoquen en los poderes públicos" .

"Tienen todo el derecho del mundo en manifestarse, en hacerse oír. Es inadmisible el caos que tenemos en el alquiler. Pero, el foco tiene que ir indicado a los poderes públicos. Es decir, me parece inadmisible esa amenaza de que si no se rebaja los precios de las rentas, van a dejar de pagar a los arrendadores. A mí me parece que tienen toda la batalla perdida", cuenta Emilio Rojas sobre la huelga del alquiler.