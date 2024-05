Un experto en bienes de la Iglesia, sobre el posible desahucio de las clarisas de Belorado: "Los conventos no pertenecen a las monjas, son de la Institución"

Tras la polémica suscitada por las clarisas de Belorado que negaban pertenecer a la Iglesia Católica después de tener conflictos con la venta del convento de Derio por no tener la licencia de venta por parte de Roma.

Por un lado, este experto comenzaba aclarando a quién pertenecen estos inmuebles y afirmaba: "Pertenecen a la propia institución, no son propiedad de las monjas que lo habitan, como no fue una propiedad de las que estuvieron antes ni serán una propiedad de las que vengan después. Por lo tanto, las mojas como tal no pueden venderlo sin ningún tipo de autorización y menos embolsarse el dinero".