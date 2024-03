El portavoz de JUCIL, tras salir a la luz las imágenes previas al asesinato de los guardias civiles en Barbate: ''Demuestran la voluntad de hacer daño''

En cuanto a qué demuestran dichas imágenes , Agustín se ha pronunciado: ‘’La voluntad de hacer daño de estos narcotraficantes y eso que la parte más dura del vídeo no la habéis emitido’’.

Por otro lado, ha explicado en qué punto se encuentra la comisión de investigación que pidieron en el Congreso: ‘’Teniendo en cuenta que hace unas semanas el presidente de la comisión era el señor Ábalos y ahora no está, estamos a la espera de noticias, pero seguiremos exigiendo y pidiendo esa comisión de investigación porque hay que aclarar muchos extremos’’.

‘’Hemos tenido noticias de que tras una interpelación parlamentaria de un grupo político de la oposición al Ministerio del Interior para que saquen a la luz las conversaciones entre subdelegación del Gobierno y Guardia Civil del día 9, el señor Marlaska se ha remitido a la Ley de secretos oficiales del año 68 firmada por Franco para no sacar a la luz esas comunicaciones, algo tiene que haber que no quiere que se sepa’’, continúa.

Además, el portavoz ha desvelado que JUCIL, que se ha presentado como acusación particular, todavía no tiene el sumario y que las imágenes y vídeos que están en los medios de comunicación, todavía no se las ha facilitado el juzgado.