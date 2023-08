Los colaboradores y presentadores han hecho su particular homenaje a la Roja femenina y han puesto en un aprieto a Pilar Rahola. Ha sido Esperanza Aguirre quien le ha preguntado a la periodista catalana si se arreglaba del triunfo de España en el Mundial.

“Es un conflicto territorial que afecta a los sentimientos, emociones y a la política. Que España gane algo, teniendo en cuenta que, desde mi percepción, Cataluña ahí no está representada, pues no es una cosa que me guste”, continuaba.