Un hostelero catalán, indignado con el cierre del ocio nocturno: "Lo más fácil es cerrarnos a nosotros"

“Estamos en una pandemia bastante importante y estaría bien que se planificase todo lo que se hace. Lo que no se puede hacer es todo tarde y corriendo. (..) Si hubieran tomado medidas antes, podríamos haber pasado unas navidades más tranquilas”, aseguraba.

“Lo más fácil es cerrarnos a nosotros. Lo valiente sería cerrarlo todo de golpe, pero hay lobbies que no cierran porque son muy importantes, entonces nos cierran a los que nos callamos y vivimos de ICOs”, declaraba Fede Sardà en directo en ‘Todo es verdad’.

El empresario no ha podido evitar hablar de los no vacunados: “A mí me cierran para un bien común. Pues entonces, que la gente se vacune por un bien común. Se dice de la libertad de la gente para vacunarse… ¿Y la mía para poder trabajar, dónde está?”.