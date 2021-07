Raúl, administrador de la productora de Moreno: "El expresidente de TVE negociaba directamente con José Luis"

El administrador de Integral Mundox afirmaba que “Santiago Segura fue necesario porque mi productora no tenía el caché suficiente para hacer esta serie en TVE, José Luis no podía firmar en TVE”, aseguraba Raúl.

“Me consta que Santiago Segura firmó un contrato para esa serie, no puedo decir si cobró”, aseguraba el entrevistado. José Luis Moreno se comprometió a ayudarme y no lo hizo. Me mintió”, aseguraba el confidente de la Operación Títere.

“Yo no he estado jamás en una reunión con productoras, yo no me reunía con ellas”, aseguraba el expresidente de TVE. Algo con lo que Raúl no estaba del todo de acuerdo: “Él fue quien negociaba con Moreno directamente. Estuvo cenando tres veces en su casa”, añadía.