Alejandro Palomas cuenta dos duros episodios que vivió con "L"

Alejandro Palomas sufrió abusos por parte de un profesor de La Salle de Premià de Mar

El escritor confiesa cuándo se terminó su calvario

Alejandro Palomas se sentaba este miércoles en ‘Todo es verdad’ para hablar de los terribles episodios de abuso a los que tuvo que enfrentarse durante su infancia. El escritor tuvo que soportar auténticas barbaridades de uno de un profesor de La Salle de Premià de Mar.

Alejandro Palomas: “No guardo rencor a quien abusó de mí”

El Premio Nadal 2018 se sinceraba con Risto Mejide y contaba cómo fueron los primeros episodios de abuso que vivió con “L”, el profesor que, tal y como él mismo explica, le “violó” cuando era menor de edad: “Cuando me llevaba a mi casa, me hurgaba los pantalones”.

“No guardo rencor a este señor, no puedo hablar de rencor porque no lo siento. Siento que es una pieza en un engranaje y no quiero personalizarlo en él. Por esa razón, nunca he dado su nombre. Si tú dices que es el ‘Señor L’, no existe”, afirmaba.

Los duros episodios que vivió Alejandro Palomas

El invitado de ‘Todo es verdad’ recuerda dos complicados episodios que vivió junto a “L” en su infancia. Uno de ellos tuvo lugar cuando el profesor lo llevó en coche a su casa: “Paró el coche y se sentó a mi lado (..) empezó a manosearme con prisa, no era lo mismo de siempre”.

“En esos momentos, miraba por la ventanilla del coche y pensaba que cuánto íbamos a tardar, cuánto iba a durar eso (..) Aquel día, en cuanto acabó, se enfadó. Me apartó, me bajó del coche y me dijo: ‘¿Ves lo que me haces hacer?’. Ahí fue cuando perdí mi infancia”, declaraba el escritor.

Una de las veces me ató y me tumbó de costado

En otra ocasión, Alejandro Palomas sufrió un accidente por el que tuvo que recibir atención médica de su abusador. El escritor confiesa que se tuvo que quedar ingresado en la enfermería y que el profesor le visitó hasta en tres ocasiones durante la noche.

“Una de las veces me ató y me tumbó de costado” y añadió que, en la tercera ocasión: “Me penetró con el pene”. Un relato que deja muy claro el calvario que vivió durante toda su estancia en La Salle de Premià de Mar.

Alejandro Palomas cuenta cuándo acabó todo

Sobre cuándo terminaron los abusos, el invitado de ‘Todo es verdad’ confesaba: “Esto se acabó cuando yo lo dije en casa (..) Un día, mi mente no pudo más, llegué a mi casa y se lo conté a mi madre (..) Me daba tanto miedo que me castigaran o me dijeran que qué asco daba”.

“Mi madre consiguió que le dijera que me hacía cosas y me hacía mucho daño. Me hice pipí encima”, declaraba el escritor, asegurando que esto es un episodio que le sigue dando mucha vergüenza a día de hoy.

“En el colegio pidieron que tuviéramos discreción”

El entrevistado confiesa que, cuando se lo contó a sus padres, ellos fueron a hablar con los profesores: “Mis padres me dijeron que ya habían ido al colegio y que no me iba a pasar más. También me contaron que les pidieron que no dijera nada a nadie en la casa y que tuviéramos discreción”, aseguraba Alejandro.