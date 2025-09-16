Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (16/09/2025)

La ONU acusa a Israel de estar cometiendo un genocidio en Gaza

Segundo ataque de Estados Unidos a una embarcación en aguas venezolanas

Un informe independiente encargado por Naciones Unidas acusa a Israel de “provocar deliberadamente condiciones de vida calculadas para causar la destrucción total o parcial del pueblo palestino". Y señala a Benjamín Netanyahu; y a su exministro de Defensa por incitar a cometer el crimen.

Segundo ataque de Estados Unidos en aguas venezolanas

Segundo ataque de Estados Unidos a una embarcación en aguas venezolanas. El propio Trump anunciaba el hundimiento de la embarcación a la que ha acusado de transportar drogas. Tres hombres han muerto. Desde Caracas, Nicolás Maduro no ha tardado en calificar los dos incidentes de clara agresión por parte de EEUU.