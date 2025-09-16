Logo de cuatrocuatro
Logo de Noticias CuatroNoticias Cuatro
A la carta
Programas completos

Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (16/09/2025)

Con Alba Lago Noticias Cuatro 2025 Mediodía 16/09/2025
Las noticias, de la mano de Alba Lago

  • La ONU acusa a Israel de estar cometiendo un genocidio en Gaza

  • Segundo ataque de Estados Unidos a una embarcación en aguas venezolanas

Compartir

La ONU acusa a Israel de cometer un genocidio en Gaza

Un informe independiente encargado por Naciones Unidas acusa a Israel de “provocar deliberadamente condiciones de vida calculadas para causar la destrucción total o parcial del pueblo palestino". Y señala a Benjamín Netanyahu; y a su exministro de Defensa por incitar a cometer el crimen.

Segundo ataque de Estados Unidos en aguas venezolanas

Segundo ataque de Estados Unidos a una embarcación en aguas venezolanas. El propio Trump anunciaba el hundimiento de la embarcación a la que ha acusado de transportar drogas. Tres hombres han muerto. Desde Caracas, Nicolás Maduro no ha tardado en calificar los dos incidentes de clara agresión por parte de EEUU.

PUEDE INTERESARTE
Temas