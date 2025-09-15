Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (15/09/2025)

El boicot a la Vuelta a España en Madrid deja varias preguntas en el aire

Las llamas devoran por completo uno de los barrios más pobres de Filipinas

Compartir







El boicot a la Vuelta a España en Madrid

La manifestación acaba con dos detenciones, 22 agentes heridos y con mucha indignación por el boicot. Desde la organización de La Vuelta lamentan que no se pudiese desarrollar con normalidad, a pesar de los esfuerzos, y recuerdan que el derecho de admisión es competencia de la UCI, la Unión Ciclista Internacional.

Las llamas devoran uno de los barrios más pobres en Filipinas

Un gran incendio se desató de madrugada en dos edificios y se extendió rápidamente por toda la zona residencial. Más de 1.000 familias han tenido que salir corriendo de sus casas. La mayoría lo ha perdido todo. Y no es la primera vez que un incendio arrasa un barrio de Manila en apenas unas horas.