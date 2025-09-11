Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (11/09/2025)

El asesinato de un agitador de Trump polariza aún más el debate público

Varios turistas viven momentos de terror durante las protestas de Katmandú

Compartir







¿Quién era Charlie Kirk, el activista asesinado en Utah?

Kirk era un apasionado de los debates políticos y de confrontar opiniones con los que no pensaban como él. Sus provocadoras declaraciones le hacían ser uno de los personajes más controvertidos en las redes. Mientras defendía el uso de las armas en Utah, un disparo le mató delante de una multitud.

Momentos de terror durante las protestas de Katmandú

Iban buscando la paz en Nepal y se encontraron la revolución en las calles. Les vamos a contar cómo vivieron varios turistas las horas más crudas de las violentas protestas de Katmandú. Hoy, el toque de queda mantiene las calles vacías. El Ejército se ha desplegado para controlar las revueltas.