Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (09/09/2025)

Israel trata de dinamitar toda esperanza de un acuerdo y bombardea en Doha al brazo político de Hamás

Se suspende de nuevo el final de etapa en la Vuelta a España

Más boicot a la Vuelta ciclista a España. Otra vez se ha suspendido el final de etapa adelantando ocho kilómetros la meta por un árbol cortado en plena carretera. El fuerte dispositivo policial no ha podido evitar el corte de la vía entre fuertes momentos de tensión entre manifestantes y antidisturbios por las protestas propalestinas contra la presencia del equipo ciclista israelí. Crece la tensión, el boicot y las dudas sobre la continuidad de la prueba cuando faltan cinco etapas para que termine, la última, en Madrid.

Israel bombardea en Doha al brazo político de Hamás

Si había alguna esperanza de que hubiese algún tipo de acuerdo en Gaza, Israel la ha bombardeado hoy con cazas de su ejército. El objetivo ha sido el brazo político de Hamás, que estaba reunido en Doha. Se trata de un ataque selectivo. Benjamín Netanyahu asume la responsabilidad total del ataque.