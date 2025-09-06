Noticias Cuatro | Edición mediodía fin de semana, en vídeo (06/09/2025)

Más de 1.000 personas apoyan en León a los bomberos forestales y exigen condiciones "dignas"

Trump critica la multa multimillonaria de Bruselas contra Google y amenaza con represalias

Más de 1.000 personas han participado este sábado en León capital en la marcha pacífica convocada por la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (Atifcyl) con la que exigen unas condiciones de trabajo "dignas" y ceses de los responsables de la Junta tras la gestión llevada a cabo.

En concreto, los efectivos solicitan que el Operativo de Prevención y Extinción de incendios forestales sea "profesional, 100 por ciento público y estable", además de reclamar que se les reconozca la categía de bombero forestal.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado este viernes la multa multimillonaria impuesta por la Comisión Europea contra el gigante tecnológico estadounidense Google por prácticas abusivas y ha amenazado con represalias.

"Europa ha impuesto hoy un multa de 3.500 millones de dólares (2.950 millones de euros) a otra gran empresa estadounidense, Google, desfalcándola en la práctica para financiar inversiones y empleos estadounidenses. Esto se suma a las numerosas multas e impuestos contra Google y otras empresas tecnológicas", ha manifestado a través de su perfil en Truth Social.