Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (04/09/2025)

¿Qué causó el accidente del funicular en Lisboa?

La apertura más tensa del año judicial

Compartir







¿Qué causó el accidente del funicular en Lisboa?

Se rompió el cable. Esa parece ser la causa del descarrilamiento del funicular de Gloria en Lisboa. Pero, ¿cómo es posible que en 2025 ocurra una tragedia así en un vehículo considerado monumento nacional en el país vecino? Sigue la investigación y continúan también los esfuerzos por identificar a las 16 víctimas mortales. Los fallecidos son de al menos siete nacionalidades distintas, entre los que hay cinco portugueses.

La apertura más tensa del año judicial

Sigue aumentando la presión en la olla judicial. Quedan pocas horas ya para que el fiscal general del Estado coincida con el rey Felipe VI y con los jueces del Tribunal Supremo que le van a juzgar. Álvaro García Ortiz se ha visto este jueves con Pedro Sánchez y le ha entregado la memoria anual de la Fiscalía. A la negativa de Alberto Núñez Feijóo de asistir a la apertura del año judicial se suma hoy la del presidente del Senado. Las dos asociaciones mayoritarias de magistrados y fiscales piden a García Ortiz que no acuda.