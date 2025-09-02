Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (02/09/2025)

Buscan a un hombre tras disparar a un vecino en Alfafar y darse a la fuga
La DGT bate récord de multas y de recaudaciones de dinero
Un hombre ha disparado tres veces a un vecino en Alfafar. La víctima se encuentra en pronóstico reservado en el Hospital de la Fe. Los agentes continúan buscando al sospechoso tras haber comprobado que no se hallaba en el interior de la vivienda. Todo apunta a que los hechos se produjeron por una discusión por una plaza de aparcamiento.
Tráfico impuso 5,4 millones de sanciones y recaudó 540 millones de euros el año pasado. La clave del aumento está en los radares camuflados, que han hecho que se disparen las multas por exceso de velocidad. Esta última causa sigue estando detrás de dos de cada tres infracciones.