Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (01/09/2025)

Al menos 800 muertos y casi 3.000 heridos en Afganistán tras un terremoto de magnitud seis

Pedro Sánchez presenta un plan de Estado contra la emergencia climática

Al menos 800 muertos y casi 3.000 heridos en Afganistán tras el seísmo de magnitud seis que ha sacudido el este del país. Los equipos de rescate buscan bajo los escombros en condiciones muy precarias en un Estado fallido bajo el control de los talibanes. El seísmo ha tenido su epicentro a 27 kilómetros de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que ha aumentado el poder de destrucción del terremoto.

Pedro Sánchez presenta su plan de Estado contra la emergencia climática en el inicio del curso político. Tras un verano negro con los incendios, el presidente del Gobierno llama a la seriedad para preparar al país frente a la emergencia climática. El pacto está formado por 10 compromisos entre los que se encuentra la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil.