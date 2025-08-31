Noticias Cuatro | Edición noche fin de semana, en vídeo (31/08/2025)

Finaliza la operación retorno de la DGT

Alberto Núñez Feijóo carga contra Pedro Sánchez

Esta medianoche termina la operación retorno de agosto de la DGT. Hay trafico lento en la A-1 en sentido salida por el carril extra habilitado para facilitar la entrada de los que regresan a Madrid. Además, un accidente en la AP-4 de Sevilla está complicado el regreso de los que vuelven de Cádiz.

Alberto Núñez Feijóo carga contra Pedro Sánchez en el arranque del curso político por la gestión de los incendios. El líder del PP augura un cuatrimestre decisivo para reparar España y rechaza el pacto contra la emergencia climática que el presidente del Ejecutivo presenta el lunes.