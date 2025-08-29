Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (28/08/2025)

Rescate al límite en Galicia

Gran ataque ruso en Ucrania

Rodeados por el humo y las llamas avanzan por una carretera en Cualedro, Ourense, para poner a salvo a tres ganaderos que habían quedado atrapados por los incendios. El aviso a un policía lo dio la propia familia, a la que este jueves han visitado los reyes de España. Los monarcas, en su visita, también han estado con otros muchos afectados por las llamas en Galicia. En la comunidad, por fin, hoy ya no hay fuegos activos, por primera vez desde que comenzó esta terrible oleada.

Un ataque del Ejército ruso con 600 drones y 30 misiles contra la capital ucraniana, Kiev, ha dejado al menos 19 muertos y ha dañado la sede la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, exige explicaciones a Moscú y ha llamado al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, para pedirles avances en las negociaciones de paz.