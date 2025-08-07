Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (07/08/2025)

Por tercer día consecutivo Francia lucha por tierra y aire contra los incendios que arrasan el sur del país

Entran en vigor las nuevas tarifas arancelarias de Trump a la Unión Europea

Francia lucha por tierra y aire contra los incendios

Es una catástrofe sin precedentes. Así lo ha dicho el primer ministro francés. Por tercer día consecutivo, Francia lucha por tierra y aire contra los incendios que arrasan el sur del país.17.000 hectáreas han sido ya pasto de las llamas y, aunque la noche ha sido favorable, el cambio del viento hace temer lo peor.

Entran en vigor los aranceles de Trump en la Unión Europea

Más de 200 países, entre ellos España, estrenan tasas en sus exportaciones al país. Aranceles que van desde el 10% hasta el 100% a chips y semiconductores. Impuestos que sólo Trump sabe si son definitivos y cuyas consecuencias en la economía mundial son impredecibles.