Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (23/06/2025)

José Luis Ábalos le dice al juez que no forma parte de ninguna trama y que no se reconoce en los audios de la UCO

Irán decide cómo responde a los ataques de EE.UU mientras Trump propone un cambio de régimen en Teherán

Ábalos le dice al juez que no forma parte de ninguna trama

El exministro le ha dicho al juez que no forma parte de ninguna trama y que no se reconoce en los audios de la UCO. Koldo ha preferido callar y se ha acogido a su derecho a no declarar. Las acusaciones particulares han pedido para Ábalos prisión sin fianza. El juez aún no ha decidido.

Trump propone un cambio de régimen en Teherán

Mientras Irán decide cómo responde a los ataques de Estados Unidos, Trump propone un cambio de régimen en Teherán. De momento, continúa el fuego cruzado entre Irán e Israel. Las autoridades iranés denuncian un nuevo ataque a una de sus mayores instalaciones nucleares y amenazan con cerrar el estrecho de Ormuz. Les vamos a contar por qué su bloqueo hace temblar los mercados.