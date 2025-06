Noticias Cuatro | Edición noche fin de semana, en vídeo (15/06/2025)

Presión máxima sobre Pedro Sánchez

Fuego cruzado entre Israel e Irán

Presión máxima sobre Pedro Sánchez

Horas de gran incertidumbre y de tensión política, en especial en Ferraz y en La Moncloa, tras la fulminante caída del ex número tres socialista Santos Cerdán tras el último informe de la UCO sobre el caso Koldo. Esta próxima semana puede deparar más movimientos y, quizá, sorpresas. Pedro Sánchez, que el pasado jueves descartó adelantar elecciones, convocar un congreso extraordinario o someterse a una cuestión de confianza en el Congreso, reaparece este lunes en la Ejecutiva del PSOE. El presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, insiste en que el jefe del Ejecutivo debe dimitir y asegura que no tiene escapatoria.

En Oriente Medio, Irán ha vuelto a atacar Israel esta tarde tras los 70 misiles balísticos lanzados la pasada noche que acabaron con la vida de 11 personas, entre ellas varios niños. En Irán, los bombardeos israelíes no han cesado y han causado ya más de un centenar de víctimas. Desde el Gobierno persa afirman que no detendrán los ataques a no ser que Israel también lo haga. Mientras tanto, continúan amenazando con bloquear el comercio marítimo en el estrecho de Ormuz. El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araqchi, señala que "no queremos que este conflicto se expanda a menos que nos obliguen. No queremos que se extienda a otros países y a la región. No queríamos esta guerra".