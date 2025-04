Noticias Cuatro | Edición noche fin de semana, en vídeo (12-04-2025)

El primer fin de semana de vacaciones e Semana Santa está siendo pasado por agua en muchas comunidades. Hay lluvias en gran parte de España que no van a dejarnos hasta la segunda mitad de semana. Este viernes la Dirección General de Tráfico (DGT) daba comienzo a las tres de la tarde su operación especial de Semana Santa, en la que prevé más de 15,8 millones de desplazamientos por carretera hasta el día 21, lo que supone un incremento del 2,47 por ciento respecto a 2024. En la primera fase , que se desarrollará hasta las doce de la noche del próximo domingo, están previstos 4.230.000 desplazamientos, según la DGT, que recuerda que en la pasada Semana Santa se registraron 24 siniestros mortales en los que fallecieron 27 personas.

Jéssica Rodríguez, antigua pareja del exministro socialista José Luis Ábalos, reconoció en sede judicial que no iba a trabajar a las dos empresas públicas que la contrataron pero que sí cobró de las mismas. En concreto, casi 1.200 euros al mes durante los dos años y medio que estuvo en Tragsatec y en Ineco. En el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la causa, se recogen unos audios que Rodríguez envió a Koldo García, exasesor de Ábalos, sobre su empleo. Jéssica aseguraba que "no tengo ni puta idea de lo que se hace allí o no se hace allí".