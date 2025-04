Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (02/04/2025)

El expresidente cántabro no se arrepiente de sus críticas a Juan Carlos I. No ha dicho nada que no sea cierto, asegura y se pregunta por qué el emérito no se ha querellado contra Corina, el CNI, o Bárbara Rey. Revilla, emocionado y enfadado, a la vez, denuncia estar viviendo una injusticia sólo por denunciar la corrupción y los privilegios del emérito.