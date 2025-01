Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (09/01/2025)

Arden las mansiones, arde Sunset Boulevard, la cuna de la industria del cine y no hay agua para apagar el fuego más devastador de la historia en Los Ángeles. Las llaman no discriminan entre los que más o menos tienen si no hay agua para apagarlo. Impotentes, los estadounidenses solo pueden ver los rescoldos de sus casas. Hay cerca de 180.000 evacuados y al menos 5 muertos.