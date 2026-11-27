Horizonte 27 NOV 2026 - 22:31h.

La psicóloga y experta en comunicación ha analizado en 'Horizonte' las estrategias de Feijóo, Abascal, Sánchez y Colau aplicando conceptos como la reactancia psicológica y la verdad ilusoria

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El debate a cuatro entre los candidatos a la presidencia del Gobierno de España celebrado este jueves ha dejado mucho más de lo que el espectador medio ha podido percibir a simple vista.

En 'Horizonte', presentado en esta ocasión por Paco Pérez Caballero y Beatriz Talegón, la psicóloga y experta en comunicación Menchu Moreno ha ofrecido un análisis detallado de las claves ocultas del enfrentamiento electoral, desvelando las tácticas psicológicas que cada candidato ha empleado durante la noche.

Paco Pérez Caballero ha introducido la intervención recordando que "hay distintas maneras de entender lo que todo el mundo vio", y ha mencionado un vídeo de la campaña del Partido Popular en el que el mentalista Anthony Blake pedía al espectador olvidar lo que había presenciado.

"Hemos pedido a nuestra psicóloga de cabecera, a Menchu, que nos analice desde la perspectiva de la comunicación, de la psicología, cómo ella, con su visión clínica, ha llegado a entender puntos que a nosotros quizás nos hayan pasado desapercibidos, pero que nuestro subconsciente sí que haya pillado", ha explicado el presentador.

Menchu Moreno y su hipótesis: un debate a tres

Menchu Moreno ha arrancado su análisis con una tesis clara: "Mi hipótesis en este análisis es que vi un debate a tres. Feijóo, Abascal y Sánchez con Colau". Según la experta, Abascal ha aplicado lo que en psicología se conoce como reactancia psicológica:

"Si te ordenan algo, te resistes. Si además esa persona es tu rival, te resistes todavía más". Es decir, no ha caído en la trampa de seguir las directrices de Colau, aunque Menchu Moreno ha reconocido que "esperaba un poquito más de él", ya que "parecía ir a lo suyo" con el objetivo de transmitir su propio mensaje.

Sobre Feijóo, la psicóloga ha señalado que "observaba y hablaba casi siempre el último", una estrategia orientada a colgar a Sánchez "etiquetas frágiles como 'tertuliano'" y a lanzar "preguntas dilema" diseñadas para que, "contestara a lo que contestara, Sánchez saliese perdedor". A Colau le ha asignado el rol de fiscal: "Se limita a preguntar, atacar y dictar a los demás lo que tenían que decir o hacer".

En cuanto a Sánchez, Menchu Moreno ha identificado el uso de la llamada verdad ilusoria, repitiendo palabras como "bulos, recortes, involución" porque "lo que oímos muchas veces puede sonar más cierto".

Menchu también ha detectado la falacia tu quoque en temas incómodos como la corrupción y el recurso a encuadres morales. No obstante, la experta ha concluido con una advertencia: "Repetir una palabra no la convertiría en verdad. Decir 'el dolor se acompaña' no convertiría el dolor en acompañamiento, y jurar bandera no haría a nadie el mayor defensor de España".