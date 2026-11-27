Horizonte 27 NOV 2026 - 02:02h.

El periodista, que ha sido mencionado por Pedro Sánchez durante el debate, toma la palabra en 'Horizonte' y carga contra el Gobierno: "Corruptos"

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Eduardo Inda, director de 'OK Diario', ha estado en el centro de la atención mediática en las últimas semanas tras ser señalado por Koldo García y Víctor de Aldama por presuntas negociaciones para obtener información comprometedora sobre el Gobierno. Esta noche, Pedro Sánchez ha mencionado al periodista durante el debate a cuatro al hablar sobre la corrupción y este ha respondido en el plató de 'Horizonte'.

"El PSOE lo que está haciendo es expulsar la corrupción. Aparentemente, lo que hace el Partido Popular es comprar esa corrupción. Si no, que le pregunten a Koldo García, a Aldama, a Eduardo Inda o al abogado del Partido Popular. Yo soy un político íntegro y mi Gobierno es un Gobierno limpio", afirmó Pedro Sánchez.

La respuesta de Eduardo Inda a Pedro Sánchez

Tras esta mención directa por parte Pedro Sánchez, Eduardo Inda ha tomado la palabra para responderle. Lo ha hecho tirando de ironía por la notable "popularidad" que le está dando el presidente del Gobierno: "Quiero darle las gracias, señor presidente, por toda la propaganda que me hace, la publicidad, lo grande y lo popular que me está haciendo, especialmente entre la gente buena de este país".

"Si no fuera porque ustedes son unos corruptos de tomo y lomo, por su negligencia criminal por la que han matado a 115 personas en Adamuz y Urda, si no hubieran permitido la invasión de Ceuta, si no hubieran permitido tantos muertos durante el Covid, yo, de verdad, le votaría por agradecimiento", ha sentenciado el periodista.