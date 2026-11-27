Horizonte 27 NOV 2026 - 01:04h.

Feijóo ha recriminado durante el debate a cuatro que Ada Colau haya estado "calladita" ante la gestión de Pedro Sánchez de la DANA

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Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio) han confrontado sus propuestas en un debate decisivo organizado por a Academia de la Televisión. Uno de los momentos más polémicos ha sido cuando el candidato del Partido Popular le ha recriminado a Ada Calau que no se pronunciase ante la gestión de Sánchez en la DANA, terminando su intervención con estas palabras:

"Buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta. Y usted, calladita". Una afirmación que ha provocado que el presidente del Gobierno saliese en defensa de Ada Colau: "¿Por qué habla de 'calladita'? No señor Feijóo, un poco de respeto ¿Qué tipo de machismo es ese?", ha dicho.

La reacción de Iker Jiménez al "calladita" de Feijóo a Ada

En 'Horizonte', Iker Jiménez y los colaboradores han reaccionado a este momento tras el debate. El presentador del programa ha asegurado que se ha sentido muy asombrado y ha dado su opinión sobre las palabras de Feijóo: "A mi entender, estaba describiendo, pero no era una orden. Es que yo alucino".

Por su parte, Tomás Gómez ha señalado esta polémica como un claro ejemplo de manipulación: "Me alegro que ocurra esto para que la gente vea como hacen con las cosas porque todos lo hemos visto". Además, Juan Soto Ivars ha anticipado el uso que, a su juicio, harán desde la izquierda del "calladita": "La cámara de eco les funciona, mañana puedes discutir con alguien que esté metido en la cámara de eco y no le vas a poder convencer de que Feijóo no mando callar a la mujer del debate".